Bakan Koca: İran ile koronavirüs görüşmeleri bugün başlıyor
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Bakan Koca: İran ile koronavirüs görüşmeleri bugün başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda yardım talep eden 9 ülke olduğunu, İran ile görüşmelerin internet üzerinden bugün başlayacağını söyledi.

04.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:50
Bakan Koca: İran ile koronavirüs görüşmeleri bugün başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda yardım talep eden 9 ülke olduğunu, İran ile görüşmelerin internet üzerinden bugün başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin İran'ın koronavirüs ile mücadelede yardım talebinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Yaptığımız çalışmaları, bilimsel yaklaşımları bilmek istediklerini söyleyen ve isteyen 9 ülke oldu. Bunlardan biri de İran. İran ile olan bilgi paylaşımını da Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik. O çerçevede bugün başlayacaklar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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