Bakan Koca: İran'dan hastalık belirtisi olan yolcuları almıyoruz

21.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:01

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca İran'da koronavirüsle ilgili şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada pozitif sonuç çıktığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Buna ilişkin sınır kapılarında tedbirleri artırdıklarını belirten Bakan Koca, "İran'dan ateşi olan, hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeriye almamaya başladık" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Koca, İsrail dahil olmak üzere 31 ülkede koronavirüsün görüldüğünü, toplam vaka sayısının 796 bin 775'e ulaştığını söyledi. Bakan Koca, 2 bin 249 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yüzde 99,6'sının Çin'de olduğunu, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısının 19 bine yaklaştığını bildirdi.

Kaynak: DHA