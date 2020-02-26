Bakan Koca: İran'dan gelen yolcularda testler negatif çıktı

26.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:48

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen ve gözlem altında tutulan yolcuların son durumuna ilişkin "Yapılan testler negatif çıktı, koronavirüs açısından virüs taşımadıklarını söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 'Koronavirüs Bilim Kurulu', bakanlıkta toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, koronavirüs salgınının devam ettiğini belirterek şu anda Çin dışında 36 ülkede görüldüğünü söyledi. Koca, "Dünyadaki vaka sayısı 91 bin 191'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 768'i bulmuştur. Çin'den bildirilen günlük vaka sayısında giderek azalma eğilimi görülse de diğer ülkelerde bildirilen vaka sayısında artış eğilimi devam etmektedir. Yani Çin'de daha önce her gün bin ve üzeri vaka sayısı ilave oluyor iken son dönem 400- 500'lere kadar indi ve Çin'deki bu eğriyle bu pikin tamamlandığını, stabil kaldığını ve artış hızının düştüğünü görüyoruz. Ama diğer ülkelerde de giderek bir artış içinde olduğunu görüyoruz. En son Yunanistan'da da bir vakanın bildirilmesi sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir. Bugüne kadar aldığımız tedbirler sonucu ülkemizde vakaya rastlanmamıştır; ama bundan sonrası için rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum. Bütün çabamız ülkeye girişinin önlenmesine yönelik olmaktadır" dedi.

'SAHRA HASTANELERİ OLACAK'Bakan Koca, İran'da vaka sayısının ve ölümlerin hızla arttığını kaydederek "Bugün itibarıyla İran ile olan kara sınır kapılarımızda özellikle sahra hastanelerimizi de oluşturup gelen Türk vatandaşlarımızı alacağız. İranlı hiç kimseyi almayacağız. Ama gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili, özellikle Kum ve Meshed geçmişi olan kişilerin 14 günlük uygun bir ortamda gözetilmesi, klinik bulgusu olan kişilerin hastane ortamında takibi, hiçbir klinik bulgusu olmayan kişilerin gözlem evi, hastane ve misafirhane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi, devamında gerektiğinde risk analizi yapılarak 14 güne gerekirse evde tamamlanması şeklinde bir yaklaşım benimsendi" diye konuştu.'İRAN'DAN GELENLERE YAPILAN TESTLER NEGATİF ÇIKTI'Bakan Koca, İran'dan gelen yolcuların Ankara'da gözlem altına alındıklarını hatırlatarak "Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Günlük muayeneleri yapılmakta. Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını, herhangi bir yolcumuzda bir ateş durumunun olmadığını söylemek istiyorum. Özellikle ateş yakınması olan hastalarımız vardı. Giderek artan solunum sıkıntısı gibi klinik olarak ilerleme, kötüleşme olmadığını söyleyebiliriz. Yapılan testler negatif çıktı, koronavirüs açısından virüs taşımadıklarını söylemek istiyorum. Bu dönemde sonuçlar negatif çıktı; ama önümüzdeki dönemde negatif çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Bu dönemde 7'nci günde tekrar bu numunenin tekrarı, sonra risk durumuna göre gerektiğinde evde 14 güne tamamlamak yönünde bir yaklaşım benimsendi" ifadelerini kullandı. 'NİĞDE, KONYA VE ESKİŞEHİR'DE SONUÇLAR NEGATİF'Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınına rastlanmadığını bildirerek, "Farklı illerimizde şüpheli bildirimler olmakta. Numuneler, şüpheli gördüğümüz bütün vakalardan alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir tetkik sonucunun pozitif çıkmadığını, bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Niğde'de Pakistanlı 2 düzensiz göçmenin numuneleri çalışıldı. Sonuç negatif çıktı. Konya'da Güney Kore'ye seyahat etmiş vatandaşlarımızın da tahlil sonuçları negatif çıktı. Eskişehir'de de İranlı vatandaşta herhangi bir klinik bulgu olmadığını ve bu anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum" dedi.'SINIRA YAKIN ORTAMLARDA GÖZLEME ALACAĞIZ'Bakan Koca, Ankara dışında karantina hastaneleri olup olmayacağına ilişkin, "Özellikle sınır kapılarında sahra hastanelerimizde ilk günler muayeneleri ve bilgilendirmeleri yapılarak devamında kimisini hastane ortamında, hastalık bulgusu olmayan İran'dan gelen Türk vatandaşlar için de gözlemevi veya hastane ortamında hazırlıkları planlandı. Mümkün mertebe sınır ve sınıra yakın ortamlarda hasta olma riski olan kişileri gözleme almayı tercih ediyoruz" diye konuştu.Bakan Koca, maske fiyatlarının artmasıyla ilgili tüketicilerin Rekabet Kurulu'na müracaat edebileceklerini, bakanlık olarak bu konuda hassas olduklarını kaydetti. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında katılan rütbeli askerlerle ilgili ise "Bilgilendirmek, bu salgının geldiği noktayı bilmeleri, bilgi amaçlı olmaktan öte başka bir şey değil" dedi.'TÜRKİYE'DEN ÇİN'E GİDİŞ ÇİNLİLER İÇİN OLABİLİR'

Bakan Koca, Çin uçuşlarının Şubat sonuna kadar durdurulduğunun anımsatılması ve sonrasında nasıl bir önlem alınacağının sorulması üzerine "Çin iki taraflı kapalı. Türkiye'den Çin'e gidiş açılabilir mi, bu gündeme gelebilir. Buradan Çin'e gidecek Çinliler için geçerli olur, Türkler için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA