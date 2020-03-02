Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve...
Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini bildirdi.
02.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:58
Bakan Koca, İran'dan gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan yolculardan Kum ve Meşhed öyküsü olmayanları taburcu edeceklerini bildirdi
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Kaynak: AA