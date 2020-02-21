Bakan Koca: "İran'da bu salgının nasıl bir seyir alacağını da bilim kurulu yakın takip ediyor"
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
21.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:43
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA