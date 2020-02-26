Bakan Koca: "İran'a Türk vatandaşlarının gitmesine izin vermiyoruz"
Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
26.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:12
Bilim Kurulu Toplantısının ardından
Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA