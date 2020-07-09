Bakan Koca: "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz"
Salonun iç/genel planı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
09.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:17
Salonun iç/genel planı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (1)
Sağlık Bakanı Koca: "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz."
Kaynak: AA