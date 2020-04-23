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Bakan Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüştü.

23.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:10
Bakan Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Covid-19 salgınıyla mücadelede işbirliği imkanları ele alındı. Ülkeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Her iki ülkenin bakanı da Türkiye'den tedarik edilen tıbbi malzemeler için Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Bakan Koca, İngiliz bakanla telefonda, Rus bakanla ise video konferans yöntemiyle görüştü. İngiliz Sağlık Bakanı Hancock, bu zor süreçte İngiltere'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine şükranlarını iletti. "İngiltere'ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu" diyen Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın işbirliğini sürdürmek istediklerini ifade etti. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Türkiye'den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.

Tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın işbirliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Hastalık belirtisi gösteren tüm vatandaşları vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs Bilim Kurulu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye bugüne kadar aralarında Almanya, Bosna Hersek, Kosova, İngiltere, İran, Çin, KKTC, Filistin, İspanya, İtalya, Somali, Sırbistan, Tunus gibi ülkelerin bulunduğu toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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