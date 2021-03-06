Bakan Koca, illerin haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı (2)
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Bakan Koca, illerin haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı (2)

06.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:07
Bakan Koca, illerin haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı (2)

ANKARA'DA ARTIŞBakan Koca'nın paylaştığı il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritada birçok ilde olduğu gibi Başkent Ankara'da yaşanan artış da dikkat çekti.

ANKARA'DA ARTIŞ

Bakan Koca'nın paylaştığı il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritada birçok ilde olduğu gibi Başkent Ankara'da yaşanan artış da dikkat çekti. Ankara'da 20-26 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 39,84'ken, 27 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan güncel haritada 54,83'e yükseldi. Ankara'nın çevresindeki illerin birçoğunda da benzer şekilde vaka sayıları arttı. Kayseri'de vaka sayısı 100 bin nüfusta 88,05'ten 97,72'ye, Kırşehir'de  21,89'dan 40,32'ye, Kastamonu'da 34,10'dan 65,63'e, Kırıkkale'de 51,43'ten 62,43'e yükseldi. Ankara'ya komşu Yozgat'ta vaka sayısı 42,75'ten 35,55'e, Nevşehir'de 48,51'den 35,41'e, Çankırı'da ise 28,12'den 22,87'ye geriledi.


Bakan Koca, illerin haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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