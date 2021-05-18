Bakan Koca, illere göre vaka sayılarını gösteren insidans haritasını paylaştı
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Bakan Koca, illere göre vaka sayılarını gösteren insidans haritasını paylaştı

Bakan Koca, illere göre vaka sayılarını gösteren insidans haritasını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştıBakan Koca: "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı

Bakan Koca: "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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