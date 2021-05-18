Bakan Koca, illere göre vaka sayılarını gösteren insidans haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştıBakan Koca: "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı
Bakan Koca: "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı