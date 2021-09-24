Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı - Haberler
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Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

KASTAMONU (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi.

Yayımlanan haritaya göre illerin dağılımı şu şekilde oluştu:

Adana: 148,67

Adıyaman: 267,37

Afyon: 228,11

Ağrı: 168,46

Aksaray: 298,34

Amasya: 212,82

Ankara: 343,08

Antalya: 47,29

Ardahan: 103,99

Artvin: 273,74

Aydın: 45,48

Balıkesir: 80,87

Bartın: 223,64

Batman: 205,07

Bayburt: 393,11

Bilecik: 259,70

Bingöl: 280,73

Bitlis: 182,91

Bolu: 310,99

Burdur: 111,95

Bursa: 135,86

Çanakkale: 88,08

Çankırı: 244,25

Çorum: 301,63

Denizli: 96,36

Diyarbakır: 154,48

Düzce: 316,42

Edirne: 82,40

Elazığ: 416,18

Erzincan: 400,97

Erzurum: 290,53

Eskişehir: 301,63

Gaziantep: 214,88

Giresun: 266,09

Gümüşhane: 317,57

Hakkari: 122,99

Hatay: 157,90

Iğdır: 115,74

Isparta: 125,82

İstanbul: 229,92

İzmir: 49,58

Kahramanmaraş: 202,37

Karabük: 298,42

Karaman: 399,73

Kars: 169,17

Kastamonu: 461,77

Kayseri: 472,26

Kırıkkale: 433,08

Kırklareli: 82,10

Kırşehir: 297,48

Kilis: 309,54

Kocaeli: 260,91

Konya: 352,57

Kütahya: 337,44

Malatya: 485,64

Manisa: 137,46

Mardin: 138,76

Mersin: 68,92

Muğla: 43,17

Muş: 234,97

Nevşehir: 300,69

Niğde: 327,84

Ordu: 236,41

Osmaniye: 166,62

Rize: 476,25

Sakarya: 307,58

Samsun: 271,22

Siirt: 74,91

Sinop: 273,49

Sivas: 394,72

Şanlıurfa: 165,80

Şırnak: 54,11

Tekirdağ: 142,54

Tokat: 377,85

Trabzon: 538,61

Tunceli: 149,80

Uşak: 161,60

Van: 46,81

Yalova: 145,26

Yozgat: 404,92

Zonguldak: 361,63

(Musa Erdoğan/İHA)

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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