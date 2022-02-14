Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı - Haberler
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Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca: "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana."(İHA)

SAMSUN (İHA) - Sağlık Bakanı Koca: "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Samsun, Adana, Uşak, Ocak, Güncel, Haberler

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