Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca: "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana."(İHA)
SAMSUN (İHA) - Sağlık Bakanı Koca: "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel