Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı ile Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Derya Yanık Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 20:09:49. #1.15#

title