İlk doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti
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İlk doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti

İlk doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız. İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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