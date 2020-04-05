Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü - Haber
Fahrettin Koca, Sağlık

Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü

Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

05.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:29
Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü

Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü

ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Saat 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla sorun olmaması gerektiğini aktaran Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim" değerlendirmesinde bulunarak, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haber
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haber
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
16 yaşındaki çocuğun yardım çağrısından bambaşka gerçek ortaya çıktı Haber
16 yaşındaki çocuğun yardım çağrısından bambaşka gerçek ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haber
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Simge Sağın Fahrettin Koca Nurgül Yeşilçay
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Antalya Jandarma İngiltere
Şu an buradasınız: Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 11:02:42. #1.14#
title