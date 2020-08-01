Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleri ile görüştü SAĞLIK Bakanı Fahettin Koca, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Türkiye'deki tüm İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

SAĞLIK Bakanı Fahettin Koca, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Türkiye'deki tüm İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İl Sağlık Müdürleriyle video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuz'da gerçekleştirmiştik" dedi. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA