Bakan Koca il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. 1-7 Ocak aralığında bir haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide, İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 1-7 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Bakan Koca'nın paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"1-7 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük."

(Utku Şimşek/ İHA)

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