Bakan Koca: "Hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine izin vermiyoruz"
Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Sağlık Bakanı Koca: "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz."
Bakan Koca, koronavirüsten korunmak için Türkiye'de bir maske sorununun bulunmadığını, üretici firmaların da kapasitelerini artırdığını bildirdi.
Kaynak: AA