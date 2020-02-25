: Bakan Koca: "Hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine izin vermiyoruz"

25.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:16

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

(5)

Sağlık Bakanı Koca: "İranlı vatandaşlar İran'a gidebilir diyoruz ama hiçbir Türk vatandaşımızın İran'a gitmesine de izin vermiyoruz."

Bakan Koca, koronavirüsten korunmak için Türkiye'de bir maske sorununun bulunmadığını, üretici firmaların da kapasitelerini artırdığını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu