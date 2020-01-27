Bakan Koca: "Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısı azalıyor, kritik hastamız bulunmuyor"

27.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:45

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısını azaldığını kritik bir hastamızın olmadığı söylemek isterim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret etti. Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Koca, "İlk günden itibaren bin 611 vatandaşımız hastanelere müracaat etmişti. Yoğun bir müracaat mevcuttu. Hastaların önemli bir kısmını taburcu ettik. Şehir hastanemizde yatarak ve yoğun bakım servisinde tedavisini sürdürdüğümüz hastaları tekrar ziyaret ettim. Şu anda toplam Elazığ ve Malatya olmak üzere yatarak tedavisini sürdürdüğümüz 81 hastamız var. Şehir hastanemizde ise 31 yatarak hastamız tedavi görmektedir. Bu 31 yaralıdan 7 tanesi yoğun bakımda tedavi görüyor. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız giderek azalmış oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hastamızın da hiçbir hayati tehlikesi yok. Genel durumları iyi olan kritik ciddi durumun olmadığı söyleyebilirim. Şu dönemde özellikle 72 saati doldurduk. Daha çok toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde bizim hazır bulundurulduğumuz sahra acil 2 basamak hizmetin verdiğimiz 24 saat hekim ve hemşire ve ambulans hizmetin verilebilir olduğu sahra ünitelerini bu dönemde yaygınlaştırıyoruz. Bugün itibari ile 8 tanesinin kurulumu sağlanmış oldu. Kültür parkta 600'e yakın çadırın olduğu orada 2 tane bu anlamda ünite oluşturduk. Gezinde dün ziyaret ettik. Orada sağlık hizmeti devamı anlamın da bugün yine benzer bir ünite kurduk. Doğanyol'da bugün 24 saat sağlık hizmetin verilebilir olduğu bir merkez oluşturmuş olduk. Bir taraftan da etkilenen sağlıklı hayat merkezlerimizde yaklaşım sergilediğimiz hem psikoloji Hem de psikiyatrik destekleri sağlıyoruz. Özellikle de toplu alanlar da ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde kronik hastaların takibi ve ilaca ulaşımını noktasında elimizden gelen cabayı saf ediyoruz" dedi.

"ENKAZ ALTINDA 45 SAĞ VATANDAŞIMIZ KURTARDIK 45 VATANDAŞIMIZIN HİÇ BİRİNİ KAYIP ETMEDİK"

Her geçen gün takip ettikleri hasta sayısını azaldığının altını çizen Sağlık Bakanı Koca, "Kritik bir hastamızın olmadığını söylemek istiyorum. Enkaz altında 45 sağ vatandaşımız kurtarmıştık. 45 vatandaşımızın hiç birini kayıp etmedik. Genel durumları kötü olan hiçbir vatandaşımız da olmadı. Bu da bizim için bir teselli kaynağı oldu. sağlık personeli ve kurtarma ekipleri erken dönemde müdahale Elazığ şartlarında sağlık alt yapısının şuan önünde bulunduğumuz şehir hastanesi ve üniversite hastanesinin imkanlarının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Şehir hastanesi bütün disiplinleri ile yeterli yetkin olan hiçbir hastayı hiçbir yere sevk etmediğimiz imkanlara sahip bir hastanemiz. Hayatını kayıp edenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik ile birlikte deprem anından itibaren buradaydık. Burada olmaya devam ediyoruz. Sorunlara çözüm getirinceye kadar. Sağlık boyutu ile sorunları çözmeye ve çözüm getirmeye gece gündüz demeden sağlık personelimiz seferber olduğu özellikle il dışından UMKE ve 112 Acil servisi ve diğer sağlık ekipleri olarak bu dönemde 2 bin 625 personelimiz hizmet etti ve etmeye devan ediyor" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA