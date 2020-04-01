Bakan Koca: "Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde... Bakan Koca: "Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde söylemek istiyorum.

Bakan Koca: "Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde söylemek istiyorum. 601 kişi. Bütün sorumluluk bu arkadaşlarımızın omuzunda."

-"Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum"

-"(MHRS sistemi) Çalışanlarımızın yüzde 90'sını evden sisteme katılıyor."

-"(Çin'den gelen ilaç) Bu ilacın yoğun bakım hastalarının çoğuna kullandık. Bilim Kurulu bu ilacın etkinliği ile ilgili bir analiz yapıyor. Bu analiz ve uygulama şeklinin nasıl yapılacağı önümüzdeki günler netleşmiş olur."

-"(Plazma nakli) Bununla ilgili çerçeve çizildi. Hangi hastaya nasıl uygulaması gerektiği yayınlandı. Kök hücre çalışmalarını da daha da genişletmek istiyoruz. Bu tedaviyi de ötelemek istemiyoruz. Kök hücre başladı plazma ile ilgili de bir genel düzenleme yapıldı."

Kaynak: İHA