Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı (2)

'36 MİLYON KİŞİ AŞISININ EN AZ 1 DOZUNU YAPTIRMIŞ DURUMDA'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.