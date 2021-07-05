Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı (2)
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Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı (2)

Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

'36 MİLYON KİŞİ AŞISININ EN AZ 1 DOZUNU YAPTIRMIŞ DURUMDA'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

'36 MİLYON KİŞİ AŞISININ EN AZ 1 DOZUNU YAPTIRMIŞ DURUMDA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk vaka görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 milyon güvendir. Bu güveni büyütelim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Koca: Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı (2) - Haberler
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