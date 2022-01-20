Bakan Koca: Hemşire Ömür Erez'i öldüren katil cezasını çekecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren Rahmi Uygun'un (39) cezasını çekeceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından, Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Kartal'da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri