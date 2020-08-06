Bakan Koca: "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" Bakan Koca: "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimlerine ve sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca: "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimlerine ve sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İngiltere'nin TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla mücadelesini anlatan haberi paylaştı. Koca, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara 'Türkün Türk'e karşı Türk propagandası!' dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA