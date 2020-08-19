Bakan Koca: "Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19)Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz.
19.08.2020 20:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19)Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak."
Koca: "(Kovid-19) İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır."
Kaynak: AA