Bakan Koca: "Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19)Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19)Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak."

Koca: "(Kovid-19) İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır."

Kaynak: AA