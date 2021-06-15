Bakan Koca: Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık
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Bakan Koca: Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık

Bakan Koca: Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık" dedi.

Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen ve planlı şekilde uygulanmaya devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitterdan yaptığı açıklamada günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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