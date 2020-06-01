Bakan Koca: "Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım"
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Bakan Koca: "Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım" dedi.

Bakan Koca:
01.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske takmak kime yakışır? Korona virüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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