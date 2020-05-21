Bakan Koca: "Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır"
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Bakan Koca: "Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla ilgili, "Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır, Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır" dedi.

Bakan Koca:
21.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:04

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınıyla ilgili, "Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır, Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış törenine Japonya Başbakanı Şinzo Abe video konferans ile bağlanırken, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Koca, hastanelerde yoğunluk oluşmadan yeni tip korona virüs salgınının kontrol altına alındığına dikkat çekti.

"Sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşadık"

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi yaşadık. Bu dönemi vatandaşımızın layık olduğu hizmete en üst seviyede kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istiyoruz. Açılışı yapılan bu kompleks sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşan bir hastane şehridir. 426 yoğun bakım yatağı toplam 2 bin 682 yatağa sahip. 725 hasta muayene odası var. Tam donanımlı 90 ameliyathaneye sahip. 28 doğum salonu, yatalı 16 yanık ünitesi bulunuyor. Bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek kapasitede. 2 bin 800 sismik izolatör ile dünyanın en büyük sismik izolatör binası olma özelliğini taşıyor. Deprem anında bile ameliyatlar ve hizmetler kesintisiz devam edebilecektir" dedi.

"Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır"

Şehir hastanelerine yönelik bilgi veren Koca, "Son dönemde şehir hastaneleri kapasiteleri önemli bir yer tutmakta. 2016 yılından itibaren 10 şehir hastanemiz faaliyete geçmiştir. Başakşehir ile 11'inci şehir hastanesini devreye alıyoruz. 6 şehir hastanesi inşası devam etmekte. Şehir hastanelerimizi sadece günlük hizmet ihtiyacımızı karşılamakla kalmamış, tehlikelere çok önceden set çeken birer tedbir olmuştur. Salgın ile mücadelede yükü ağırlıklı olarak bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Covid 19 salgını ile mücadele aşamasında bu yatırımları ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk. Birçok ülkede hastane yatağı ve yoğun bakım kapasitesi yetersiz olurken, ülkemizde sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan hastalık kontrol altında alınmıştır. Şehir hastaneleri sağlıkta gelinen son nokta olarak hedefliyoruz. Amacımız bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır" diye konuştu.

"Sağlık turizminde önde olan her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz"

Türkiye'nin sağlık noktasında iyi bir alt yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Koca, "Şehir hastaneleri sadece kamu özel işbirliği ile yapılan hastaneler değil, yeni dönemde en ileri düzeyde sağlık hizmetinin verildiği, hastanın başka bir kuruma sevk edilmediği, eğitim araştırma faaliyetlerini yürütüldüğü müstesna birer üs olacaktır. Bu yolla kaliteli ve özellikle sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık turizminin önemli bir destinasyonu haline getirme yönünde önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz. Sağlık olduğu sağlık tesisleri ve personeli ile Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Şehir hastanelerimizi donatılan son model teknoloji ve konforu ile hastanecilik alanında ulaşılan en son merhaledir. Ancak bu cihazları ve binaları canlı kılan içinde hizmet verecek kaliteli sağlık personelimizdir. Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorlukları engel görmeyen, mesai sınırı tanımadan hizmet veren sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde yaygın teknolojik alt yapıya ve bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada çok az millet sahiptir. Toplumun her ferdini sağlık güvencesine alıp ayrım yapmadan bu hizmeti modern mekanları taşıyan belki de tek ülkeyiz. Sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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