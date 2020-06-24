Bakan Koca: "Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayıları aynı beklenti doğrultusunda...
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Bakan Koca: "Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayıları aynı beklenti doğrultusunda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

24.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (10)

Koca: "(Kovid-19) Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim."

Bakan Koca: 'Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayıları aynı beklenti doğrultusunda...

Kaynak: AA

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