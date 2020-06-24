Bakan Koca: "Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayıları aynı beklenti doğrultusunda...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
24.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (10)
Koca: "(Kovid-19) Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim."
Kaynak: AA