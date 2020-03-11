Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini...
Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini ama yurt dışı öyküsü olanların biri ile temasında maskeli olması gerektiğini öneriyoruz.
11.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:37
Bakan Koca: "Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanların maskeli olmasının gerekmediğini ama yurt dışı öyküsü olanların biri ile temasında maskeli olması gerektiğini öneriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA