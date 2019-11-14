Bakan Koca: Hakkaniyeti gözeten kadrolara ihtiyacımız var

14.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:08

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten kadrolardır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlıdır" dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'nde düzenlenen, '2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Koca, eğitim kurumlarının zirvesini oluşturan üniversitelere çok önem verdiklerini söyledi. Üniversitelerin sadece birer eğitim kurumu olmadığını, milletin kültür merkezi olduğunu belirten Koca, "Bu sıralarda elde ettiğimiz kazanımlar hayat boyunca davranışlarımızı şekillendiren, başarı potansiyelimizi belgeleyen imzalar gibidir. Bu nadide ortam, bir yandan insanı olgunlaştırırken diğer yandan ağır bir sorumluluk yükler omuzlarınıza. Üniversiteye girişte sağlık mesleklerini tercih etmek hem fedakarlığa talip olmayı gerektirir hem de başarıyı zorunlu kılar. Ülkemizde milyonlarca kişiyi geride bırakarak zirveye tırmanmanız gerekir. Tıbbiyeli olmak, sağlık meslek mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Ne var ki üstlendiğiniz sorumluluk da o denli ağırdır" diye konuştu.

'HEPİMİZİ BÜYÜLEYEN GELİŞMELERE ŞAHİT OLUYORUZ'Sağlık hizmetinin insan odaklı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık ister. Yoğun mesailerin geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiği, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna mutlulukların feda edildiği bir ömre talip olmak vardır bu yolda. Teknolojide yaşanan gelişmelerin tetiklediği göz kamaştırıcı yenilikler ve buluşlar karşılığını belki de en hızlı olarak sağlık alanında bulmaktadır. Hepimizi büyüleyen gelişmelere şahit oluyoruz. Ancak 'tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğu' gerçeğini göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz" dedi.Bakan Koca, hastanın, hekimin, sağlık personelinin kendini karşılıklı güvende hissedeceği hizmet ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Kendini, 'elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu' bir kimlikle tanımlayan toplumların bunu herkesten daha fazla yapabilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve aynı oranda herkesten daha fazla yapma sorumluluğu taşıdığına inanıyorum. Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten kadrolardır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlıdır."Törende, fakülteye bu yıl kayıt olan 343 öğrenciye önlük giydirildi.

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA