Bakan Koca haftalık vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı
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Bakan Koca haftalık vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Bakan Koca haftalık vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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