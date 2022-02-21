Bakan Koca Haftalık Vaka Haritasını Paylaştı - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca Haftalık Vaka Haritasını Paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Koca Haftalık Vaka Haritasını Paylaştı

Sağlık Bakanı Koca: "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."(İHA)

ADIYAMAN (İHA) - Sağlık Bakanı Koca: "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kırşehir, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title