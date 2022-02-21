Bakan Koca Haftalık Vaka Haritasını Paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca: "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."(İHA)
ADIYAMAN (İHA) - Sağlık Bakanı Koca: "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel