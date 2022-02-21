Bakan Koca Haftalık Vaka Haritasını Paylaştı

ADIYAMAN (İHA) - Sağlık Bakanı Koca: "5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel