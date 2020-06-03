Bakan Koca: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadı"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
03.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:49
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
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Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Kaynak: AA