Bakan Koca: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadı"
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Bakan Koca: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadı"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

03.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:49

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Bakan Koca: 'Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadı'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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