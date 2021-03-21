Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim
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Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

21.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:21
Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüse karşı uyararak, "Hafta içi riski her yerde düşürelim" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüse karşı uyararak, "Hafta içi riski her yerde düşürelim" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmalarını istedi. Bakan Koca, "Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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