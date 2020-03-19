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Bakan Koca: Günlük 10-15 bin tarama yapacak hale gelmek istiyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Laboratuvar sayımız 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır.

19.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:59
Bakan Koca: Günlük 10-15 bin tarama yapacak hale gelmek istiyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Laboratuvar sayımız 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Hedef günlük 10-15 bin tarama yapacak hale gelmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini koronavirüs salgınına ilişkin bilgilendirdi. Bakan Koca, milletvekillerinin toplum psikolojisini çok iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayarak, koronavirüs hastalığının Türkiye'deki gelişimini anlattı. Koca, "Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yaygın belirtileri ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ileride böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait Covid -19 için ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir" dedi.

?Bakan Koca, İran'ın Kum ve Meşhed kentlerini izole etmeyerek, virüsün tüm ülkelere yayılmasına neden olduğunu, İtalya'nın da Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep olduğuna işaret etti.HEDEF GÜNLÜK 10-15 BİN TARAMA'Mevcut durumda taramayı hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Koca, "Bu kapsamda laboratuvar sayımız 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla 2 vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başlandığını söylemek istiyorum. Ayrıca ABD'den 500 bin tanı siparişi aldık ve verdik. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen bu tanı kitinin bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum. Hedef de günlük 10-15 bin tarama yapacak hale gelmek istiyoruz. Yurt dışından 1 Mart itibarıyla bugüne kadar gelen kişi sayısının 372 bin kişi olduğunu gördük. Sadece bir günde 132 bininin taraması aile hekimlerimiz üzerinden gerçekleştirildi" dedi.'4 MİLYON 603 BİN YOLCU TARANDI'Bakan Koca, hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcunun tarandığını, kara hudut kapılarında 189 bin yolcudan bin 103'ünün gözetim altına alındığını kaydetti. 20 ülkeye uçuş yasağı uygulandığını hatırlatan Koca, hastanelerin sağlık durumuna, sağlık alt yapısına ilişkin "13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa'nın altındadır. Ülkemizde bu sayı 40'tır. Alo 184 hattında 500 çağrı personeli ile 100 sağlık personelimiz görev yapıyor. Bunun algoritması da Bilim Kurulu tarafından geliştirildi" ifadelerini kullandı. 'SAĞLIK PERSONELİNİN İZİNLERİNİ İPTAL ETTİK'Bakan Koca, sağlık personelinin çalışma düzeninde değişiklikler yaptıklarını da bildirerek şöyle devam etti: "Onları riskten koruyacak tedbirler almaya başladık. Üniversite hastaneleri dahil kamu hastanelerine koruyucu malzeme dağıtıyoruz. 2 gün önce 6 üniversitemize gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik. Riski göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmesi gereken kişiler sağlık personelimizdir. İzinlerini iptal ettik. Sağlık personelimizin iş yükü, hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdikleri mücadeleye karşı hak ettikleri itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum. Bu başarının çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Koronavirüse karşı verdiğimiz ulusal mücadeleyi size kısaca özetlemeye çalıştım. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sizden onlar için bir alkış istiyorum. Ama sadece alkış değil, yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum."

 


Kaynak: DHA

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