Bakan Koca: Gülüşümüzü kapatsa da 'maske'siz yapamayız SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım." dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım." dedi. Bakan Koca, 'maske' konusunda Twitter hesabından uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA