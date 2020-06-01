Bakan Koca: Gülüşümüzü kapatsa da 'maske'siz yapamayız
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Bakan Koca: Gülüşümüzü kapatsa da 'maske'siz yapamayız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım." dedi.

Bakan Koca: Gülüşümüzü kapatsa da 'maske'siz yapamayız
01.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:44

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım." dedi. 

Bakan Koca, 'maske' konusunda Twitter hesabından uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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