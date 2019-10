Bakan koca: grip aşılarının dağıtımı birkaç gün içinde başlanacak

08.10.2019 10:36

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Grip aşısı her yıl yeni hazırlanmakta, bir önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır. Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi oranda arttığını belirtti. Gribin aktif döneminin her yıl ekim sonundan nisan başına kadar sürdüğünü kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"İnsanlarda grip hastalığına influenza A ve B virüsleri sebep olmaktadır. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye'de ise solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı. Grip son derece bulaşıcı bir hastalıktır; hasta ile 1 metreden daha yakın mesafeden veya virüs içeren damlacık ile kirlenmiş araç, gereç ve yüzeylerden bulaşabilmektedir. Gripten korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması; ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de gripten korunmak için etkili önlemlerdir."

'GRİP TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİ YOK'

Bakan Koca, sağlıklı bireylerde genellikle 1 hafta içinde iyileşen gribin, riskli gruplarda ağır klinik tablolara hatta ölüme yol açabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların; huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların; astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların; çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Grip aşısı her yıl yeni hazırlanmakta, bir önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır. Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır. Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Belirtilerin ortaya çıktığı ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavi daha etkili olmaktadır ve hekim önerisi ile antiviral ilaçlar kullanılabilir. Dinlenmenin yanında bol sıvı alımı da tedavi sürecini kısaltmaktadır. Özellikle altını çizmek isterim ki grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve virüsler antibiyotik ile tedavi edilmezler. Vatandaşlarımızdan bu konuda hekimlere ısrarcı olmamalarını rica ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

