Bakan Koca: "Görevi başındaki doktora saldıran kişi tutuklandı" - Haberler
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Bakan Koca: "Görevi başındaki doktora saldıran kişi tutuklandı"

Bakan Koca:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen şahsın tutuklandığını duyurdu.

BOLU (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen şahsın tutuklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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