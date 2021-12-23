Bakan Koca: "Görevi başındaki doktora saldıran kişi tutuklandı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen şahsın tutuklandığını duyurdu.
BOLU (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen şahsın tutuklandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
(Musa Erdoğan/ İHA)
Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara aşırı şeker iyi geliyor
Son Dakika! TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri