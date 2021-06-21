Bakan Koca: Geçen hafta 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta 14-20 Haziran tarihleri arasında 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta 14-20 Haziran tarihleri arasında 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından geçen haftanın aşı raporunu açıkladı. Koca, "14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı