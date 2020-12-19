Bakan Koca, Gaziantep'e gidiyor
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Bakan Koca, Gaziantep'e gidiyor

19.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:09
Bakan Koca, Gaziantep'e gidiyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gidiyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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