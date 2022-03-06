Bakan Koca: " Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir...

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel