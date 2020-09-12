Son dakika haber! Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdıkSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık.

Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nisan ayında hastaların yüzde 65'i, vefatların ise yüzde 54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA