Son dakika haber! Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdıkSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık.

Son dakika haber! Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık
12.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:45

Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nisan ayında hastaların yüzde 65'i, vefatların ise yüzde 54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Şenol Güneş Gökhan Töre Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Bakan Sabah Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 10:48:03. #1.15#
title