Bakan Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini açıkladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulunduğu sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki, evrensel sağlık kapsayıcılığı nihai hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu yol gösterici ilkenin ışığında, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan