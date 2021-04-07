Bakan Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini açıkladı Açıklaması
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Bakan Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini açıkladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Sağlık
Bakan Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini açıkladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Koca, Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulunduğu sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki, evrensel sağlık kapsayıcılığı nihai hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu yol gösterici ilkenin ışığında, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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