Bakan Koca: "Evlilik öncesinde gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir."
03.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:46
Bakan Koca: "Evlilik öncesinde gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir.
Bakan Koca: "Evlilik öncesinde gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen