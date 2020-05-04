Bakan Koca: Eskisi kadar yakın olamayız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA