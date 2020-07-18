Bakan Koca: Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
18.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:02
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
Bakan Koca, Erzurum'da çekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabından paylaşarak, Erzurumspor taraftarlarına seslendi. Koca, "Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi.
Kaynak: DHA