Bakan Koca: En güvenilir yer evinizdir
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Bakan Koca: En güvenilir yer evinizdir

28.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:00
Bakan Koca: En güvenilir yer evinizdir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "En güvenilir yer evinizdir.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Bir fincan kahve, acı hatıralar bırakabilir' mesajının yer aldığı görseli, "Hatırlı kahvelerin yerini acı hatıralar alabilir. Dostlarınıza açtığınız kapıdan görünmez misafir girebilir. En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun" notuyla paylaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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