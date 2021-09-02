Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i...
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Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i...

Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i bulduğunu bildirdi.

Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i bulduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i... - Haberler
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