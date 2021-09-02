Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i...

Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i bulduğunu bildirdi.