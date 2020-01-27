Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi
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Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Kırklareli UMKE ekibini ziyaret etti.

27.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:23
Bakan Koca, Elazığ'daki Kırklareli UMKE ekibinin çalışmalarını inceledi

Sağlık Bakanı , 'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek veren UMKE ekibini ziyaret etti. Koca ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye intikal ederek arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kırklareli UMKE ekibini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Bakan Koca, ekibin çalışmaları hakkında bilgi alıp ekibe başarılar diledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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