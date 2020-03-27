Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok... Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur.

Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir"

-"Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz"

-"Umrede olan 362 kişi hakkında çalışma yapılıyor. Ona göre ne yapacağımız belli olursa açıklama yapacağız"

-"Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız ama sonucu olarak değerlendirilen kitlerdi. Biz memnun kalmadık ve getirmedik"

-"Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız kit antikor kitidir. O bahsedilen kiti deneme amaçlı getirdiğimizi ve kullanmadığımızı belirtmek istiyorum"

-"Çinli heyetle görüşüldü. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak"

-"Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Bilim Kurulu da dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA