Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...
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İtalya, Sağlık

Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...

Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur.

27.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:53
Bakan Koca: 'Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...

Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir"

-"Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz"

-"Umrede olan 362 kişi hakkında çalışma yapılıyor. Ona göre ne yapacağımız belli olursa açıklama yapacağız"

-"Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız ama sonucu olarak değerlendirilen kitlerdi. Biz memnun kalmadık ve getirmedik"

-"Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız kit antikor kitidir. O bahsedilen kiti deneme amaçlı getirdiğimizi ve kullanmadığımızı belirtmek istiyorum"

-"Çinli heyetle görüşüldü. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak"

-"Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Bilim Kurulu da dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: 'Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...

Kaynak: İHA

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Bakan Koca: "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok...

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